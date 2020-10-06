اصابات جديدة بكورونا: 1 في جبشيت، 2 في عربصاليم ، 1 في الدوير، 1 في منيارة ، 2 في كفرحبو ، 8 في كفربنين ، 3 في بقرصونا ، 2 في بخعون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 22:44

اصابات جديدة بكورونا: 1 في جبشيت، 2 في عربصاليم ، 1 في الدوير، 1 في منيارة ، 2 في كفرحبو ، 8 في كفربنين ، 3 في بقرصونا ، 2 في بخعون

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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