اصابات جديدة بكورونا: 1 في جبشيت، 2 في عربصاليم ، 1 في الدوير، 1 في منيارة ، 2 في كفرحبو ، 8 في كفربنين ، 3 في بقرصونا ، 2 في بخعون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 22:44
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الامين العام لحزب الله يتحدث يوم غد الاربعاء الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
استمرار الإقفال الجزئي في عدد من المناطق اللبنانية لمواجهة تفشي وباء كورونا لليوم الثالث على التوالي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 10 وفيات و1261 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
القضاء اللبناني يطلب من الأردن التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة روسوس في ميناء بيروت بعد تعرضها لأضرار
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في ذكرى انطلاقة الحركة: الهدف من التطبيع هو تفكيك المنطقة لمصلحة اسرائيل
النخالة: موقف الجامعة العربية من التطبيع دليل ضعف الموقف العربي ومؤشر لتقدم الكيان الصهيوني عندها على القضية الفلسطينية
النخالة: الوحدة الوطنية هي صمام أمان لقضيتنا وندعو إلى صياغة برنامج وطني مقاوم ولا نقبل العودة إلى مندرجات اتفاق أوسلو
ليبيا تعتذر عن رئاسة دورة الجامعة العربية بعد تنحي فلسطين عن رئاستها واعتذار كل من جزر القمر الكويت ولبنان
اليمن: الجيش واللجان الشعبية ينجحان بفك الحصار المضروب من قوى العدوان على مدينة الدريهمي منذ عامين
سوريا: مقتل 21 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين في انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وإيران أعربا عن قلقهما بشأن تورط مسلحين من سوريا وليبيا في نزاع قره باخ
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية: أرمينيا احتلت أجزاء من الأراضي الآذرية وعليها مغادرتها والعودة الى الحدود الدولية
وزير الدفاع الإيراني: سقوط قذائف على الأراضي الإيرانية جراء الاشتباكات الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا أمر مرفوض تماما
الجيش الإيراني يعلن انضمام منظومة رادار "قدير" الى أنظمة الرادارات التابعة لشبكة المضادات الجوية في البلاد
منظمة الصحة العالمية: 10 % من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية في اوروبا تدعو الحكومات الاوروبية الى مكافحة الإرهاق المتزايد لدى الناس جراء فيروس كورونا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر: أشعر أني بحالة رائعة وأتطلع إلى المناظرة مساء الخميس في 15 الجاري وستكون رائعة
فوكس نيوز نقلاً عن البيت الأبيض: وضع الرئيس ترامب يتحسن بشكل كبير وبسرعة لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر
سي أن أن: وضع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ومسؤولين أخرين بالحجر بعد إصابة مسؤول في خفر السواحل بكورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اصابات جديدة بكورونا: 1 في جبشيت، 2 في عربصاليم ، 1 في الدوير، 1 في منيارة ، 2 في كفرحبو ، 8 في كفربنين ، 3 في بقرصونا ، 2 في بخعون
منذ 1 ساعة
6 October، 2020
كورونا في لبنان
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