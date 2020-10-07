تزايد أعداد كورونا في بلدات لبنانية عدة والبلديات تدعو إلى التقيد بالإجراءات

أعلنت بلديات لباننية عدة في لبنان عن تزايد أعداد المصابين في فيروس كورونا ضمن نطاقها، ودعت المواطنين إلى التقيد بالإجراءات اللازمة.

اتحاد الكوارث في اتحاد بلديات صور: تسجيل 43 إصابة جديدة

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال : تم تسجيل اليوم 43 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا” 38 إصابة لمقيمين مخالطين بينهم : 5 إصابات من التابعية السورية و4 إصابات من التابعية الفلسطينية وإصابة من التابعية الإثيوبية وإصابة في عداد قوات الطوارئ الدولية( اليونيفيل ) وإصابة وافدة.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :صور 7،العباسية 6 ،البازورية 5 ،الرشيدية 4، البص 3،الحوش 3 ، برج رحال 2 ، شمع 2، صريفا 1،يانوح 1،البرج الشمالي 1، جبال البطم 1،الشبريحا 1،البياض 1،الناقورة 1(اليونيفيل) ، جويا 1،بدياس 1، بافلاي 1، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1095 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:203 حالة وافدة ( 3 حالات وفاة) 892 حالة محلية (888 حالة من المخالطين ) بينها 147 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و32 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية،113 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) (14 حالات وفاة محلية) وقد تماثل 410 منهم الى الشفاء بشكل تام .

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.

تعميم من بلدية جبيل الى اصحاب المقاهي الليلية: للالتزام باجراءات الوقاية واغلاق المحال عند العاشرة مساء

وأصدر رئيس بلدية جبيل وسام زعرور تعميما، توجه فيه إلى أصحاب المقاهي الليلية في السوق القديم، طالبا منهم “اغلاق أبواب محالهم وعدم استقبال الزبائن بعد الساعة العاشرة مساء، على ألا تتعدى نسبة الاستيعاب الخمسين في المئة في الأوقات الأخرى، وذلك لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 الجاري لغاية يوم الأربعاء 14 منه، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من “فيروس كورونا” ووضع الكمامات للموظفين والتعقيم بصورة دائمة والمحافظة على المسافة الآمنة”.

كما طلب من أصحاب المقاهي “إجراء فحوصات ال PCR لموظفيهم الذين يتعاطون مع الناس بصورة مباشرة، وتسليم النتائج الى قسم الصحة في البلدية ضمن مهلة الأسبوع”.

واعلن زعرور انه “تم اتخاذ هذه الاجراءات نتيجة الإرتفاع في الحالات الإيجابية لفيروس كورونا وعدم احترام بعض الأماكن السياحية للشروط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة العامة والداخلية والبلديات والسياحة، وحفاظا على الحركة السياحية والصحة العامة معا، وإلا سنضطر الى تسطير محاضر ضبط اضافية في حق المخالفين”.

بلدية صيدا: إقفال القصر البلدي حتى الإثنين بعد إصابة موظف بالفيروس والاشتباه بحالات أخرى

وأعلنت بلدية صيدا في بيان، “قرار إقفال القصر البلدي إبتداء من يوم غد الأربعاء ولغاية صباح الإثنين في 12 تشرين الحالي، بعدما أظهرت نتائج الفحص المخبري PCR حالة إيجابية جديدة بكورونا لأحد الموظفين والاشتباه بحالات أخرى”.

وأشارت إلى أنه “سيتم إخضاع الموظفين المخالطين لفحوص PCR للتثبت من حالتهم، بالتنسيق مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي. كما ستقوم فرق الطوارىء والرش بإجراءات التعقيم لمبنى القصر البلدي خلال الأيام المقبلة”. ودعا إلى “التواصل مع البلدية عبر الخطوط الساخنة الآتية: 03-069573، 81-397688، 03-046807، 03-652276، 07-722150”.

التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي:771 فحصا وحالة وفاة واحدة

وأعلنت مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 مبينا بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 771 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 496 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.

– حالات وفاة: 1.

بلدية جبشيت : اصابة بالفيروس في البلدة واقفال محل لوالدها تعمل فيه لمدة اسبوع

اصدرت بلدية جبشيت بيانا جاء فيه : “ثبت اليوم إصابة بفايروس كورونا في البلدة، وكونها تعمل في محل والدها وحفاظا على سلامة الجميع تم إقفال المحل لمدة أسبوع، على أن يتم تعقيمه وإعادة العمل فيه الأسبوع القادم.

وتمنت البلدية على جميع المخالطين خلال الأسبوع الماضي العمل على حجر أنفسهم لمدة أسبوعين والإتصال بخلية الأزمة في البلدية لمتابعة أوضاعهم ، ودعت الاهالي الى ضرورة التزام اجراءات الوقاية لا سيما الكمامة والتعقيم وعدم التجمع والزيارات والسهرات.” وعممت أرقام هاتف خلية الأزمة وهي : 07511500 _ 71114227 _ 03641093.

بلدية الدوير: ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة بالفيروس

اعلنت بلدية الدوير في بيان، “ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا، وقد تم حجره في منزله وتتم متابعته من قبلنا”. واشارت الى انه “تم ابلاغ المخالطين بضرورة التزام الحجر المنزلي لحين إجراء الفحص اللازم لكل منهم”. ودعت الاهالي الى “مراعاة التعليمات الصحية اللازمة”.

لجنة الازمة في بلدية رشدبين: اصابة جديدة في البلدة

أعلنت لجنة ازمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، مؤكدة أنها تلتزم الحجر المنزلي”. وقامت لجنة الطوارئ ب “تحديد المخالطين والتواصل معهم لاجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص ال PCR”، كما طلبت من “الاشخاص المخالطين خلال الاسبوع الماضي التواصل مع معها للمساعدة في اتخاذ الاجراءات اللازمة”. وأكدت ان “جميع الاجراءات التي تتخذها هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما واهالي البلدة”، واضعة كل امكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم: 03 138381”.

بلدية برج الملوك : شفاء شخص من فيروس كورونا

اعلنت بلدية برج الملوك شفاء شخص من فيروس كورونا وجاءت نتيجة فحص ال pcr خاصته سلبية بعد أسبوعين من إصابته بالفايروس والتزامه الحجر المنزلي.

خلية الأزمة في بلدية كفرحبو: تسجيل إصابتين بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرحبو – الضنية في بيان، “تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما، وجاءت نتائجها إيجابية”. وطلبت الخلية “من كل من اختلط بهما أن يلتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، وإبلاغ خلية الأزمة بأي طارىء من أجل تقديم المساعدة”.

بلدية منيارة: 11 حالة إيجابية حتى الساعة

أعلنت بلدية منيارة في عكار ولجنة الأمن الصحي فيها ببيان أن “النتائج الإيجابية حتى الآن أصبح عددها 11 حتى هذه الساعة، إذ أضيفت إليها نتيجة ايجابية إضافية اليوم”.

ودعت إلى “التواصل مع رئيس البلدية طوني عبود 03/250407، والدكتور جوني سعود 03/917740، الدكتور عبد الله صراف 70/102967، عبود حيار70/318540، يولا الصراف 03/761097، المسعفين ايلي الياس 03/228658 وجوزيف الخوري 03/495275، ميشال بردقان 70/353141، الدكتورة غوى صباغ 76/624060، ميشال عبود – الشرطة البلدية 71/770190″. وتمنت ل”جميع المصابين الشفاء العاجل وكل أهل البلدة دوام الصحة”.

خلية الازمة في رحبة: حالتان ايجابيتان جديدتان

أعلنت خلية الازمة في رحبة في بيان عن تسجيل اصابتين جديدتين في البلدة. وجاء في البيان :”إن خلية الأزمة في بلدية رحبة تشد على أيدي كل أبناء البلدة، وتطلب من الجميع الاستمرار الوقائي الواعي الذي تميز به أبناء رحبة جميعا. وتتمنى الخلية رفع منسوب الوقاية والحذر. وتعلمكم بتسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين في البلدة مع تأكيد تعافي جميع الحالات السابقة.

والمصابان ملتزمان بالحجر التام، وكذلك مخالطوهم، والخلية تعمل على اجراء الفحوصات تباعا. لذلك يرجى من المخالطين ومخالطي المخالطين التواصل مع الخلية والانتباه هذه الفترة وعدم مخالطة أحد. إن رفع منسوب الإجراءات الوقائية بات ضروريا، مع ازدياد الحالات في مختلف القرى العكارية. مسؤوليتنا جميعا حماية بلدتنا وأهلها، ودمتم خير متعاونين، فبالشراكة نرتقي. يمكنكم الاتصال على: 06890300 – 71873919.

بلدية اجدعبرين: تسجيل اصابة جديدة

اعلنت بلدية اجدعبرين في الكورة في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث اجرى جميع المخالطين فحص pcr ومن اصل 14 شخصا هناك نتيجة ايجابية واحدة لشاب من البلدة وهو محجور في منزله”. وتمنت البلدية الشفاء العاجل لكل المصابين ، وطلبت من الجميع الالتزام بوضع الكمامة وعدم التجول الا للضرورة .

بلدية كفرحتى : شفاء احد المصابين ودعوة للالتزام بالاجراءات

اعلنت بلدية كفرحتى في الزهراني انه وبعد اجراء فحص كورونا جديد لاحد المصابين في البلدة أتت النتيجة سلبية. وجددت البلديه دعوتها للاهالي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وتنفيذ توصيات الصحة فيما خص الكمامة والتباعد الاجتماعي والتزام كل معايير السلامة العامة فيما خص الوباء.

بلدية الزرارية: رصد اصابتين جديدتين في البلدة

اعلنت بلدية الزرارية في النبطية في بيان انه تم رصد اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وطلبت من جميع المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr للمخالطين . ودعت الى ضرووة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا” على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين متمنين ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابة الشفاء العاجل.

خلية الأزمة في القبيات: سيتم انهاء فترة حجر المصابين حسب التقييم العلمي لبعض مؤشرات نتائج الفحوصات

اصدرت خلية الأزمة في القبيات بيانا جاء فيه:”إن قسما من الحالات الإيجابية بدأت تقترب من نهاية فترة الحجر الإلزامي التي تميزت بالتزام الأكثرية وتجاوبها مع قواعد الحجر وعليه:

أ- ستقوم الخلية بإجراء فحص PCR لجميع الحالات الإيجابية حسب ترتيب زمني لنهاية الحجر وضعته لجنة المتابعة الطبية في الخلية لطمأنة المصابين وذويهم من أهالي البلدة.

ب- سيتم إنهاء فترة حجر المصابين حسب التقييم العلمي لبعض مؤشرات نتائج هذه الفحوصات.

ج- سيتم نشر أسماء من انتهت فترة حجرهم كي يعودوا إلى الحياة الطبيعية.

د- نتمنى من الجميع الالتزام بمضمون هذا البيان وعدم إنهاء الحجر ذاتيا حرصا على سلامة البلدة وأهاليهم خاصة”.

بلدية كوسبا: شفاء 6 حالات من الفيروس

اعلنت بلدية كوسبا في الكورة في بيان،” شفاء 6 حالات في البلدة من فيروس كورونا”، وشددت البلدية على” ضرورة اتمام مهلة 14 يوما من الحجر من تاريخ صدور النتيجة الايجابية.” كما هنأت الجميع على سلامتهم. وأكدت البلدية ان “نتائج فحوصات المخالطين اتت كلها سلبية”.

بلدية عربصاليم :اصابتان جديدتان ودعوة للالتزام التام بالوقاية

صدر عن بلدية عربصاليم في النبطية بيان جاء فيه:” تم تسجيل اصابتين مؤخرا بفيروس كورونا في البلدة. وتطلب البلدية من المخالطين وخاصة من أهالي المصابين الالتزام بالحجر المنزلي مدة عشرة ايام حتى اجراء وصدور نتائج فحوصات ال pcr تحت طائلة الملاحقة. واهابت بالاهالي الإلتزام التام بالوقاية في هذه الظروف الحساسة التي تسجل تزايدا كبيرا في عدد الحالات المصابة بالفيروس”. للمراجعة الاتصال على الرقم :71/330675 – 71/412689″.

مستشفى بشري تسجيل اصابتين في القضاء

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان عن تسجيل “حالتين إيجابيتين في قضاء بشري بعد اجراء فحوصات PCR لهما في مستشفى بشري الحكومي بتاريخ5/10/2020.

بلدية البابلية: شفاء 8 حالات من البلدة

اعلنت بلدية البابلية في الزهراني في بيان عن شفاء ثمانية حالات من covid19 مشيرة الى انه لم بسجل اليوم اي حالة إيجابية . وان احدى السيدات أجرت فحص PCR وجاءت نتيجته سلبية. واكدت تراجع مجموع عدد الحالات الأيجابية في البلدة من تسعة عشر إصابة إلى إحدى عشر إصابة مثبتة فقط.

ودعت الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا” على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين متمنين ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابةالشفاء العاجل”.

وذكرت اهالي البلدة والمقيمين فيها تجنب الأختلاط مع أشخاص من خارجها قد يكونوا حاملين لهذا الوباء، وانه يمنع الرحلات السياحية أو الدينية منعا باتا تحت طائلة الملاحقة القانونية لأن جميع الحالات المستجدة التى تعاني منها البلدة حاليا”سببها مخالطة من خارج البلدة دون إتخاذ أبسط إجراءات الحماية كوضع الكمامة أو التباعد الأمن.

بلدية شكا : اصابة 8 اشخاص من التابعية البنغلادشية

أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا إصابة 8 أشخاص من التابعية البنغلادشية بفيروس كورونا وهم حاليا في الحجر الصحي في مبنيين منفصلين.

المصدر: الوكالة الوطنية