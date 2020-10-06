سرايا القدس: العدو الاسرائيلي لن ينعم بالأمن مهما كلفنا ذلك من تضحيات

حذر الناطق باسم “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “أبو حمزة” العدو الإسرائيلي من أن المعركة المقبلة ستكون بتكتيكات مختلفة تماما وسيشهدها الميدان واقعا. وأكد أن “السرايا لن تزيد الافصاح أكثر من ذلك”.

وأشار أبو حمزة الثلاثاء الى ان “الاماكن الحيوية والمنشآت الحساسة في كيان الاحتلال ستكون في دائرة الاستهداف في أي معركة قد تتخذ فيها المقاومة هذا القرار”، وقال إن “الهدف الاستراتيجي والدقيق لجهادنا المستمر في حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس، هو تحرير فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر”، ولفت الى أن “السرايا ستبذل في سبيل هذا جهدها الكبير لاستهداف العدو أينما كان بحرا أو برا أو جوا”، وشدد على ان “العدو لن ينعم بالأمن مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

المصدر: فلسطين اليوم