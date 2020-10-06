قبائل الحديدة تحمل الأمم المتحدة مسؤولية خرق العدوان لاتفاق السويد

حملت قبائل محافظة الحديدة اليمنية الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة مسؤولية ما يترتب على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في الساحل الغربي باليمن.

وأكدت القبائل خلال انعقاد اللقاء الموسع للمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في مديريات الساحل الغربي والمديريات الجنوبية في مديرية بيت الفقيه عاصمة قبائل الزرانيق الثلاثاء أن “صبر أبناء الحديدة أوشك على النفاد ولن يصمتوا طويلا تجاه جرائم العدوان بحق النساء والأطفال في المحافظة”.

وأشارت القبائل إلى “ضرورة الإسراع بتفعيل آليات التعامل مع تجاوز العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي لم تعد مسألة خروقات اتفاق السويد إلى إعلان الحرب على محافظة الحديدة”، وقالوا “يأبى مشايخ تهامة وقبائلها الشماء ورجالها العظماء على أن تصبح أراضي تهامة مرتعاً للغزاة والمحتلين”.

المصدر: موقع انصار الله