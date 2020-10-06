غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الثلاثاء “تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم الى 1077 إصابة”.

ولفتت الغرفة الى ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة حاليا 445 حالة”، وتابعت “سجلت حالتي وفاة جديدتين، ليصبح عدد المتوفين نتجية اصابتهم بكورونا 17 شخصا”، واضافت “تم تسجيل 17 حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة 615 حالة”، وتابعت ان “حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة (وافدين ومقيمين) بلغت 870 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام