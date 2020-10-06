النخالة: ما نشهدُهُ اليومَ مِنْ موجةِ تطبيعٍ عربيةٍ مع العدوِّ الصهيونيِّ، يأتي في إطارِ إعادةِ ترتيبِ المنطقةِ، ولهُ هدفٌ واحدٌ وواضح وهو إدخالُ المنطقةِ العربيةِ بتاريخِها وحضارتِها بيتَ الطاعةِ الإسرائيليَّ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 18:08

النخالة: ما نشهدُهُ اليومَ مِنْ موجةِ تطبيعٍ عربيةٍ مع العدوِّ الصهيونيِّ، يأتي في إطارِ إعادةِ ترتيبِ المنطقةِ، ولهُ هدفٌ واحدٌ وواضح وهو إدخالُ المنطقةِ العربيةِ بتاريخِها وحضارتِها بيتَ الطاعةِ الإسرائيليَّ

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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