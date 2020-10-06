النخالة:الذكرى الـ 33 للانطلاقة تحل علينا في أجواءِ متغيراتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ بالغةِ التعقيدِ وسطَ إعادةِ رسمِ التحالفاتِ في المنطقةِ والعالمِ، بإشرافٍ أمريكيٍّ وقحٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 18:08

النخالة:الذكرى الـ 33 للانطلاقة تحل علينا في أجواءِ متغيراتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ بالغةِ التعقيدِ وسطَ إعادةِ رسمِ التحالفاتِ في المنطقةِ والعالمِ، بإشرافٍ أمريكيٍّ وقحٍ

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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