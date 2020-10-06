النخالة: إخوانُنا الأحياءُ في كلِّ المواقعِ أثبتوا أنّهم على قدرِ المسؤوليةِ، وأنّهم يملكونَ مِنَ العزيمةِ والإصرارِ ما يجعلُهم يُواصلونَ طريقَ الجهادِ، مهما بلغَتِ التضحياتُ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 18:08

النخالة: إخوانُنا الأحياءُ في كلِّ المواقعِ أثبتوا أنّهم على قدرِ المسؤوليةِ، وأنّهم يملكونَ مِنَ العزيمةِ والإصرارِ ما يجعلُهم يُواصلونَ طريقَ الجهادِ، مهما بلغَتِ التضحياتُ

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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