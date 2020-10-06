النخالة: المقاومة لم تتوقفْ يوماً واحدا حتى وصلَتْ إلى امتلاكِ القدرةِ على قصفِ عاصمةِ الكيانِ الصهيونيِّ، وكلِّ مدنِهِ ومستوطناتِهِ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 18:08

النخالة: المقاومة لم تتوقفْ يوماً واحدا حتى وصلَتْ إلى امتلاكِ القدرةِ على قصفِ عاصمةِ الكيانِ الصهيونيِّ، وكلِّ مدنِهِ ومستوطناتِهِ

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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