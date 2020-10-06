الرئيس بري أبرق للرئيس الاسد: نجدد التأكيد على انحيازنا الدائم ودعمنا لسورية

أبري رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء للرئيس السوري بشار الاسد بمناسبة ذكرى حرب تشرين.

وقال الرئيس بري في برقيته “نجدد التأكيد على انحيازنا الدائم ودعمنا لسورية قيادة وجيشا وشعبا في نضالهم المحق والمشروع لتحرير الجولان العربي من رجس الاحتلال الاسرائيلي واستكمال معركة الدفاع عن وحدة سورية وتطهيرها من دنس الإرهاب”.

واستقبل الرئيس بري السفير السوري علي عبد الكريم حيث جرى البحث بالاوضاع العامة، وقال علي بعد اللقاء “ناقشنا الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها المنطقة والضاغطة على لبنان وسوريا وتحديات الحصار الاقتصادي والتهديدات الامنية والاوضاع المالية العابرة للمناطق”، وأضاف “وقفنا عند العدوان الاسرائيلي المتواصل وعند التحديات الامنية، سواء كان أن في سوريا ولبنان، خاصة ان التكامل وقناعة الاغلبية الكبيرة جدا نحو ضرورة هذا التكامل للانتصار على هذا الحصار لايجاد مخارج من هذا الخناق”.

كما استقبل رئيس المجلس السفير الهندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز، حيث تم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والهند، كما التقى الرئيس بري السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، ومن ثم استقبل الرئيس بري سفير الباراغواي في لبنان اوزفالدو اديب البيطار.

على صعيد آخر، ولمناسبة ذكرى حرب تشرين، أبرق رئيس مجلس النواب مهنئا بالذكرى، الى الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الاسد.

كما تلقى الرئيس بري برقية دعم ومؤازرة للبنان من نظيره النيجيري الدكتور أحمد ابراهيم لاوان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام