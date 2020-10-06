الحرس الثوري الايراني يضمّ منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

انضمت وحدتان من المنظومة الرادارية بعيدة المدى “قدير” المصنعة من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني، لشبكة الدفاع الجوي الراداري في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت هذه المراسم صباح الثلاثاء بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي اللواء عبد الرحيم موسوي وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة. يُذكر أن “المنظومة الرادارية “قدير” ازيح الستار عنها للمرة الأولى عام 2013 من قبل الحرس الثوري وتم لغاية الآن نصب وتدشين 8 وحدات منها في مختلف أنحاء البلاد”.

وتعد المنظومة الرادارية “قدير” من طراز رادارات المصفوفة الممرحلة التي تضم عدداً كبيراً من المرسلات والمستقبلات بصورة رباعية الأوجه ومن دون الدوران والحركة الميكانيكية وتغطي كل الزوايا أي 360 درجة ويبلغ مداها 1000 كم.

ومن مميزات هذا الرادار الكشف عن مختلف انواع الطائرات الخفية (الشبح) والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية وانخفاض الكلفة والانتاج الوطني ويتم تشغيلها من قبل 3 افراد فقط. وبلغت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الرادارات الكاشفة عن الطائرات الخفية والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية، وتأتي في المرتبة العاشرة ضمن الدول العشرين الرئيسية في العالم في مجال انتاج الرادارات.

المصدر: مهر