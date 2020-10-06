وزارة الدفاع التركية: مقتل 14 شخصاً وإصابة 40 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب السوري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 16:38

وزارة الدفاع التركية: مقتل 14 شخصاً وإصابة 40 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب السوري (سبوتنيك)

منذ 17 mins 6 October، 2020
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