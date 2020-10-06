وزير الدفاع الايراني: وجهنا إلى الأطراف المتنازعة في القوقاز التحذيرات اللازمة حول أمن حدودنا

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أنه “من المرفوض بشدة سقوط القذائف داخل الحدود الايرانية بسبب خطأ وإهمال، وقد وجهنا التحذيرات اللازمة إلى الأطراف المتنازعة في منطقة القوقاز”.

وفي إشارة إلى إطلاق النار بالخطأ على المناطق الحدودية الايرانية في أحداث قره باغ، أوضح العميد أمير حاتمي الثلاثاء في تصريح له على هامش حفل افتتاح “المصنع الكبير لإنتاج أسلاك وكابلات التفلون للعسكريين والمدنيين” في مشهد، أن “بعض القذائف سقطت في المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية في حين ان حدود إيران تشكل قضية اساسية للقوات المسلحة”.

وقال وزير الدفاع الإيراني “نأمل أن يتم تنفيذ هذه التحذيرات وأخذها بعين الاعتبار من قبل الجيران المتورطين في النزاع، لأن أمن المواطنين وسكان الحدود مسألة مهمة”، مضيفاً “إذا استمرت هذه القضية فسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات وليس من المقبول أن يتعرض مواطنو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأذى ولو عن طريق الخطأ”.

وكانت الاشتباكات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا قد تجددت يوم 27 أيلول/سبتمبر على خلفية النزاع بشان ملكية منطقة قره باغ .

المصدر: ارنا