الشيخ الخطيب استقبل قائد اليونيفيل: الكيان الصهيوني المعتدي دوما على لبنان ومصدر الشر بمنطقتنا

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان “الكيان الصهيوني هو المعتدي دوما على لبنان باستمرار خروقه للسيادة اللبنانية واستمرار احتلاله وتصاعد تهديداته ، وهو مصدر الشر في منطقتنا اذ شرد الشعب الفلسطيني واحتل ارضه ويحرض اللبنانيين على بعضهم البعض من خلال ادعاءاته الكاذبة ضد المقاومة”.

موقف الشيخ الخطيب جاء الثلاثاء خلال استقباله في مقر المجلس قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، حيث تم التباحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة، وقدم كول “شرحا مفصلا عن طبيعة مهام اليونيفيل”، مؤكدا “انها ستغادر مرفأ بيروت بعد أسبوعين من انتهاء مهامها في رفع الانقاض والمساهمة في ازالة الركام”.

وشكر الشيخ الخطيب “لليونيفيل دورها في مساعدة اللبنانيين واقامة مشاريع انمائية في المناطق الجنوبية”، وشدد على “رفض تعديل مهامها”، وأكد على “تعميق تعاونها مع الجيش اللبناني وتعاطيها بايجابية اكبر مع المواطنين اللبنانيين”.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان “اتفاق الاطار الذي انجزه الرئيس نبيه بري بعد جهود مضنية يحفظ حقوق لبنان في استثمار ثرواته المائية التي يعتدي عليها العدو الصهيوني”، وشدد على ان “سبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية هو الفساد الذي انتجه النظام الطائفي القائم على المحاصصة التي افرزت طبقة فاسدة ترعاها الولايات المتحدة الاميركية”، وتابع “نحن نطالب باصلاح النظام بما يحقق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين اسوة بكل الدول المستقرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام