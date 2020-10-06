رئيس أذربيجان: سياسة تركيا تؤدي إلى نتائج جيدة في الشرق الأوسط والقوقاز

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، أن “سياسة تركيا تهدف للسلام وتؤدي إلى نتائج جيدة في الشرق الأوسط والقوقاز”. وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية، عن الرئيس قوله “بدأت سياسة تركيا في المنطقة، المصممة فقط من أجل السلام ، تؤتي ثمارها بالفعل في كل من الشرق الأوسط والقوقاز. اليوم ، يُظهر الوضع الناجم عن الهجوم الجديد لأرمينيا مرة أخرى أن تركيا تتمتع بنفوذ في المنطقة وفي العالم. بالطبع هذا يقوينا ويشجعنا. اليوم شعبانا والعالم كله يرون ماذا يعني اتحاد تركيا وأذربيجان “.

هذا واستقبل علييف في وقت سابق من اليوم، في باكو، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق له.

المصدر: سبوتنيك