أردوغان يؤكد لميركل ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة لحل مشكلة “احتلال” أرمينيا لأراضي أذربيجان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 15:06

أردوغان يؤكد لميركل ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة لحل مشكلة “احتلال” أرمينيا لأراضي أذربيجان (سبوتنيك)

منذ 27 mins 6 October، 2020
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