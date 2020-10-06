أمين عام الناتو يدعو لمفاوضات لحل الأزمة بشرق المتوسط بناء على القانون الدولي

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء إنه يتمنى” حل الأزمة بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط بناء على القانون الدولي.” وقال في مؤتمر صحفي من اليونان مع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، “ناقشنا التوترات في البحر المتوسط والحوار البناء بين الطرفين”، مضيفاً “أنشأنا خطا مباشرا بينهما [تركيا واليونان] لخفض الحوادث، وأنا أرحب بهذا”.

وتابع أمين عام الناتو “أتمنى أن تكون هناك مفاوضات لحل الأزمة بناء على القانون الدولي”. وأضاف “ناقشنا كذلك زيادة تسلح روسيا، وزيادة وجودها في المتوسط، وهذا له انعكاسات على أمننا، لذلك نحن علينا أن نناقشه”.

المصدر: سبوتنيك