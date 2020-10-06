أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء، استشهاد 4 من عناصر الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجوم لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد. وأكدت الخلية، في بيان، “استشهاد 4 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية، يوم أمس الاثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة”.

يُذكر أن استخبارات وزارة الداخلية العراقية أعلنت الأحد الماضي، القبض على مسؤول استخبارات تنظيم “داعش” الإرهابي، في الفلوجة ومعاونه، بعملية في العاصمة بغداد.

المصدر: سبوتنيك