السيد فضل الله: على الدول العربية والإسلامية مساعدة اللبنانيين وأن لا يكونوا عنصر ضغط عليهم

استقبل السيد علي فضل الله الثلاثاء سفير مصر في لبنان ياسر العلوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة في المنطقة، ولتطورات الوضع في لبنان على الصعيدين الاقتصادي والصحي.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء “وقوف مصر إلى جانب لبنان في أزمته الصحية والاقتصادية”.

من جهته، اعتبر السيد فضل الله أن “المشكلة الكبرى التي تتحكم باللبنانيين تكمن في هواجس الخوف التي يعيشها الجميع حيث تشعر كل طائفة وكل كيان سياسي أو مذهبي بأنه مهدد على مستوى المصير”، مشيرا إلى “ضرورة أن تساعد الدول العربية والإسلامية اللبنانيين على الخروج من دائرة هذه الهواجس وأن لا يكونوا عنصر ضغط عليهم”.

ورأى السيد فضل الله أن “لبنان لا يحكم إلا بالتوازن والتوافق وفي هذه المرحلة نحن بحاجة للتنازلات المتبادلة من هنا وهناك قبل أن تغرق سفينة البلد ويغرق معها الربان والركاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام