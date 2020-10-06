وزير الخارجية التركي: قره باغ تابعة لأذربيجان وسنواصل الدفاع عن أراضيها والتضامن معها

رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء، أن “منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا تابعة لأذربيجان، وأن بلاده ستواصل دعم باكو”. وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، “على العالم الوقوف إلى جانب أذربيجان والقانون الدولي”. ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى “عدم اتباع ازدواجية المعايير بشأن مسألة قره باغ”، مشيرا “ونحن ندافع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية كما ندافع عن وحدة أراضي جوروجيا وسوريا والعراق”.

وتابع “المجتمع الدولي يدعو لوقف إطلاق النار وماذا حدث عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار حيث قامت أرمينيا بالاعتداء على أذربيجان”، لافتا إلى أن ” أرمينيا التي دخلت في مأزق بدأت بالاعتداء على المناطق السكنية وهذا يعد جريمة إنسانية وجريمة حرب”.

المصدر: سبوتنيك