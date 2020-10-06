رئيس الوزراء اليوناني لأمين عام الناتو: أفعال تركيا في شرق المتوسط تهدد تماسك الحلف

اتهم رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، بتهديد تماسك حلف شمال الألطسي (ناتو) عبر ممارساتها في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط توترات بين البلدين حول أعمال التنقيب عن الطاقة التي تنفذها أنقرة هناك. وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ من اليونان اليوم الثلاثاء، “أعتقد أن ستولتنبرغ يعرف الوضع جيدا في المنطقة ويعرف الحساسية الحالية في شرق البحر المتوسط، فأفعال تركيا ضدنا هي ضد الخلفاء جميعهم وهذا يهدد أمننا واستقرارنا، وكذلك يؤثر على الناتو وتماسكه”.

وتابع أن هذه ليست مشكلة ثنائية بل مشكلة لجميع الحلفاء، وهي ضد أوروبا وتحدث في منطقة مصالح استراتيجية للجميع”. وأضاف رئيس الوزراء اليوناني “نرحب بالخطة الأولى من قبل تركيا في اتجاه تخفيف التصعيد، والآن سنرى إذا ما كانت الخطوة جدية أو مؤقتة”. وعن دور الناتو، قال ميتسوتاكيس، “نتوقع من جيراننا أن نحدد موعدا للمحادثات، كما نتوقع أيضا من ستولتنبرغ أن يبدأ تطبيق آلية عسكرية لتجنب الحوادث”. كما أكد أن “الكرة في ملعب لتركيا لفتح الخط لحلول، ونحن مستعدون لذلك لأنه يصب في مصلحة الطرفين”.

من جانبه قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إنه يتمنى حل الأزمة بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط بناء على القانون الدولي. وقال ستولتنبرغ خلال المؤتمر، “ناقشنا التوترات في البحر المتوسط والحوار البناء بين الطرفين”، مضيفا “باتت هناك آلية عسكرية، وأنشأنا خطا مباشرا بينهما [تركيا واليونان] لخفض الحوادث، وأنا أرحب بهذا”.

وتابع أمين عام الناتو “أتمنى أن تكون هناك مفاوضات لحل الأزمة بناء على القانون الدولي”. وأضاف “ناقشنا كذلك زيادة تسلح روسيا، وزيادة وجودها في المتوسط، وهذا له انعكاسات على أمننا، لذلك نحن علينا أن نناقشه”. وبدأت تركيا واليونان مباحثاتهما الفنية برعاية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، مطلع الشهر الماضي، في محاولة لتهدئة التوترات بين الطرفين، حيث تؤكد أنقرة أحقيتها في التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط فيما تتهمها أثينا بالتعدي على مياهها.

المصدر: سبوتنيك