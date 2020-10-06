كركي نوه بقرار وزني دفع 50 مليار ليرة للضمان: لتسديد كل المستحقات

أشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي “بقرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني واعطاء توجيهاته لدفع مستحقات للضمان بقيمة 50 مليار ليرة، منوها بكل الجهود التي سعت في هذا الاتجاه”.

وقال كركي الثلاثاء إن “هذا القرار على قدر كبير من الاهمية، لانه يكسر حال الجمود، التي وللاسف كما أعلنت مرارا ان هناك شيئا غير طبيعي في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، حيث اننا ومنذ 7 سنوات ووزارة المال لا تدفع أي شيء للضمان”، وأضاف ان “مبادرة وزير المالية مشكورة، ونأمل ان تتابع بشكل سريع لان الضمان لا يمكنه ان يكمل، اذا لم تف الدولة اللبنانية بالتزاماتها تجاه الصندوق”.

واعتبر كركي ان “مبادرة الـ50 مليارا، هي مبادرة جيدة، لكن عند مقارنتها بحجم ديون الضمان الاجتماعي التي هي أكثر من أربعة آلاف مليار ليرة، واذا ما أضفنا السلفات للمستشفيات، يصبح للضمان في ذمة الدولة أكثر من 4500 مليار ليرة. وبالتالي هذا رقم زهيد جدا”، وناشد “وزارة المالية العمل والسعي لتسديد كل المستحقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام