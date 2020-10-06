الطقس غدا الاربعاء صاف مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 13:30

الطقس غدا الاربعاء صاف مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

منذ 57 mins 6 October، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل.

الطقس المتوقع في لبنان:

–  الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

–  الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

–  الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

–  الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 19الى 33 درجة، فوق الجبال من 18الى 27 درجة، في الداخل من 16الى 35 درجة.

–  الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

–   الانقشاع: جيد.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

–   حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

–   حرارة سطح الماء: 28 درجة.

–  الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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