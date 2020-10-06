الطقس غدا الاربعاء صاف مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء ، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

– الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 19الى 33 درجة، فوق الجبال من 18الى 27 درجة، في الداخل من 16الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية