الكرملين تعليقاً على تصريحات الأسد حول نزاع قره باغ: ندرس بعناية جميع تصريحات رؤساء الدول

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الثلاثاء، على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول استخدام الإرهابيين من سوريا في قره باغ، قائلاً إن الكرملين يدرس بعناية جميع تصريحات رؤساء الدول. وقال بيسكوف، لوكالة “سبوتنيك”، رداً على سؤال بهذا الشأن “نحن ندرس بعناية جميع تصريحات رؤساء الدول”.

هذا وأعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو “المحرض الرئيسي للصراع في ناغورني قره باغ”، مشيراً إلى أنه “سبق ودعم الإرهاب في سوريا وليبيا”، مؤكدا أن “تركيا باتت أداة لتحقيق سياسات القوى العظمى والدول الغنية” في المنطقة”. وكانت روسيا أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال القتالية واسعة النطاق في قره باغ، ودعت لإنهاء التصعيد وبدء الحوار، محذرة في الوقت ذاته من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك