اقتحام عدد من الشبان مديرية النفط في وزارة الطاقة اللبنانية احتجاجاً على أزمة البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 13:30

اقتحام عدد من الشبان مديرية النفط في وزارة الطاقة اللبنانية احتجاجاً على أزمة البنزين

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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