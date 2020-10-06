فحوص PCR عشوائية في بلدات قضاء صيدا المشمولة بالإقفال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2020 - 11:58

فحوص PCR عشوائية في بلدات قضاء صيدا المشمولة بالإقفال

منذ 11 mins 6 October، 2020
فحوص PCR عشوائية في بلدات قضاء صيدا المشمولة بالإقفال
لبنان

نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة الصحية الإسلامية في “حزب الله” بالتعاون مع  وزارة الصحة، حملة فحوص PCR عشوائية وللمخالطين في البلدات التي شملها قرار وزارة الداخلية بالاقفال  للحد من انتشار فيروس كورونا ، تضمنت 144 فحص PCR و378 فحص Rapid. شملت الحملة بلدات رومين-قضاء النبطية، كفرجرة- قضاء جزين، عبرا، القرية ، عين الدلب، المية ومية، مجدليون، الهلالية والبرامية – قضاء صيدا، ولاقت ترحيبا واسعا من الأهالي والبلديات، وعبر رؤساء البلديات عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة والهيئة الصحية الإسلامية لهذا النشاط الصحي.

وشارك في الحملة  12 ممرضة و12 مسعفا و4 اختصاصيين في سحب العينات، فيما أشرف على النشاط الدكتور رائد شويخ، وواكب الحملة عدد من كوادر “حزب الله” تقدمهم حسين السارجي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة