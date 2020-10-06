روسيا تسجل أكبر حصيلة اصابات بـ “كورونا” منذ نيسان/أبريل الماضي

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا الثلاثاء، عن ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس ورصد 11615 حالة جديدة لتدنو من أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ووصل الإجمالي إلى 1237504. وجاء في بيان مقر العمليات “خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت روسيا 11615 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليماً، بينهم 3282 [28.3 بالمئة] حالة دون أعراض سريرية”.

وأوضح المقر أن “توزيع الإصابات كالتالي موسكو 4082، سانت بطرسبورغ 411، ومنطقة ضواحي موسكو 347 حالة”. وأشار المقر إلى تسجيل 188 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 21663 شخصا. وأضاف البيان “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خرج 6252 شخصًا من المستشفيات بعد تعافيهم … وتماثل 988576 شخصاُ للشفاء طوال فترة تفشي الفيروس في جميع أنحاء روسيا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية