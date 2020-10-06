السيسي: الأطماع في مصر لم تنته والتهديدات خطورتها لم تقل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 11:58

السيسي: الأطماع في مصر لم تنته والتهديدات خطورتها لم تقل (سبوتنيك)

منذ 32 mins 6 October، 2020
أخبار موقع المنار

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