الوزير حسن:عندما نجري فحوصات مبكرة ونعزل الحالات المصابة لا نعود بحاجة للمستشفيات بالنسبة نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 10:30

الوزير حسن:عندما نجري فحوصات مبكرة ونعزل الحالات المصابة لا نعود بحاجة للمستشفيات بالنسبة نفسها

منذ 35 mins 6 October، 2020
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