الوزير حسن:عندما نجري فحوصات مبكرة ونعزل الحالات المصابة لا نعود بحاجة للمستشفيات بالنسبة نفسها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 10:30
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الامين العام لحزب الله يتحدث يوم الاربعاء المقبل الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
الصحة اللبنانية: تسجيل 1175 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل: العقوبات محطة تزيدني اصرارا على ممارسة مسؤولياتي
المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل: حيثيات القرار تدل على نوع من السطحية في مقاربة الموضوع اللبناني الداخلي
خليل: موضوع وزارة المالية بالنسبة لنا هو موضوع رفعناه منذ وقت طويل حتى قبل تشكيل حكومة الرئيس الحريري السابقة
خليل: هناك قواعد واصول لعملية تشكيل الحكومات ومن بعد اتفاق الطائف لم يجير أحد موضوع تسمية الوزراء لأي طرف
خليل: الرئيس بري اعتبر اليوم انه انهينا معركة ودخلنا بمعركة جديدة وهي معركة ترسيم الحدود
خليل: كل ما سيحصل هو توافق على ترسيم الحدود وايداعها الامم المتحدة لحفظ حق لبنان
الرئيس السوري بشار الأسد: الرئيس التركي يدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا ويقف وراء تصعيد الصراع في كاراباخ
الرئيس الأسد: تركيا تستخدم إرهابيين من سوريا ودول أخرى في معارك كاراباخ
وزير الخارجية التركي يتوجه الى العاصمة الآذرية لبحث الوضع في كاراباخ مع الرئيس "الهام علييف"
كندا تعلق كل صادرات الأسلحة الى تركيا بانتظار انتهاء التحقيق حول إرسال أنقرة أسلحة الى أذربيجان في حربها مع أرمينيا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعود الى البيت الأبيض ويدعو الأميركيين الى الخروج وعدم الخوف من وباء كورونا
المرشح الديمقراطي للرئاسة الاميركية جو بايدن ينتقد ترامب بسب تصريحاته المطمئنة بشأن فيروس كورونا
قرغيزستان: متظاهرون مناهضون للحكومة يستولون على مقر السلطة في بشكيك ويطلقون سراح الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف
رئيس قرغيزستان يحث معارضيه على وقف الاحتجاجات العامة ويقول إنه مستعد لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوزير حسن:عندما نجري فحوصات مبكرة ونعزل الحالات المصابة لا نعود بحاجة للمستشفيات بالنسبة نفسها
منذ 35 mins
6 October، 2020
القطاع الصحي في لبنان
الوزير حمد حسن
كورونا في لبنان
التعليقات
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الوزير حسن: نبذل جهودنا لإنجاح خطة الإقفال والبلدة التي لم تسجل اليوم إصابات سوف تسجل لاحقًا
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