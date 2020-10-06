وزير الصحة حمد حسن: هناك بعض الاحتجاجات على الإقفال ولكن ضمن السقف المقبول – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 10:30

وزير الصحة حمد حسن: هناك بعض الاحتجاجات على الإقفال ولكن ضمن السقف المقبول

منذ 36 mins 6 October، 2020
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