عاصفة استوائية تحولت الى إعصار وتهدد المكسيك قبل الولايات المتحدة

تحولت العاصفة الاستوائية “دلتا” الى إعصار أمس في الكاريبي، وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية اليوم، قبل الوصول الى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأكد المركز الوطني للاعاصير من مقره في ميامي، أن “دلتا ترافقها رياح يمكن ان تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة”.

وأشار إلى أنه يتوقع “تسارعا إضافيا الثلثاء، وأن تتحول دلتا الى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان”، وذلك في نشرته عند الساعة 12,00 ت غ اليوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية