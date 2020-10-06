بائعو الخضر ومحتجون حاولوا قطع الطريق أمام حسبة صيدا

أقفل عدد من بائعي الخضر ومحتجون صباح اليوم، حسبة صيدا عند مدخل المدينة، احتجاجا على ارتفاع اسعار الخضر، بحيث وصل ثمن الخسة إلى 4 الاف وكيلو الحامض 7 آلاف والملفوف اربعة الاف والخيار خمسة الاف، وعمد بائعو عربات الخضر والمحتجون الى منع الموظفين من الدخول والخروج، وتجمعوا وسط الطريق لبعض الوقت بهدف قطعها، إلا أن القوى الامنية حالت دون ذلك.

ورفع المحتجون لافتات طالبت بخفض الأسعار، معتبرين أن المواطن لم يعد باستطاعته العيش في ظل ارتفاع المواد الغذائية والخضر، بالاضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام