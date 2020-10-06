علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

أشار رينات بوغدانوف، طبيب الأعصاب في وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، في مقابلة مع AiF، إلى أن السكتة الدماغية غالبًا ما تظهر على شكل اضطرابات الحركة والكلام. ومع ذلك، هناك أعراض أخرى ممكنة أيضًا.

وذكر الطبيب أن مرضى السكتة الدماغية يتفاجؤون عندما يدركون أنهم لا يستطيعون التحكم في ساقهم أو ذراعهم، كما أنهم لا يستطيعون الكلام. وفقًا لبوغدانوف، فإن إحدى ميزات توقف عمل جزء من الدماغ هي أن كل هذه الأعراض تظهر فجأة أو عند الاستيقاظ، وكلها لا تتغير عمليًا بمرور الوقت.

ومع ذلك، أشار بوغدانوف إلى أنه مع السكتة الدماغية، قد تتغير حساسية جلد الشخص وقد تتأثر الرؤية فجأة. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث الدوخة وعدم الثبات، والتي تشعر بها باستمرار ولا تتغير مع تغيير في وضع الجسم. مشاكل الذاكرة ممكنة أيضًا.

وأكد طبيب الأعصاب أن النوبات الإقفارية العابرة، عندما تحدث علامات السكتة الدماغية بسرعة كافية، تستحق اهتمامًا خاصًا. ومع ذلك، هذا لا يعني أن مشاكل تدفق الدم إلى الدماغ قد انتهت – يجب على الشخص مراجعة الطبيب على الفور.

وأشار إلى أنه مع السكتة الدماغية ، فإن “النافذة العلاجية” – الوقت الذي تكون فيه مساعدة الأطباء أكثر فعالية، هي 4.5 ساعات. خلال هذه الفترة الزمنية، يمكن إنقاذ جزء من الدماغ من الموت.

ومع ذلك، إذا ظهرت علامات السكتة الدماغية بشكل ضعيف لدرجة أن كلاً من الشخص نفسه والأشخاص المحيطين به اعتقدوا أن كل شيء قد مر أو لم يحدث شيء، فأنت بحاجة إلى إجراء اختبار بسيط: اطلب من الشخص أن يبتسم (الابتسامة الملتوية هي علامة على حدوث سكتة دماغية)، وكذلك رفع ذراعيه أو شدهما أمامه – سيتمكن الشخص المصاب بجلطة دماغية من القيام بذلك بيد واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشخص أن يكرر عبارة بسيطة – عند السكتة الدماغية، سيكون الكلام بطيء، ولن يتمكن الشخص من تذكر الكلمات. يمكنك أيضًا أن تطلب منه إخراج لسانه – إذا كان ملتويًا أو نزل إلى الأسفل، فإن الشخص مصاب بجلطة.

المصدر: سبوتنيك