مصر تسجل 9 وفيات و98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات، مقابل 108 إصابات و11 وفاة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين هو 103781 حالة.

وأفاد بأن من ضمن المصابين 97398 حالة تم شفاؤها و5990 حالة وفاة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: وكالات