المغرب: 39 وفاة و1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المغربية، يوم الاثنين،إنها سجلت 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 134695 حالة.

وأفاد موقع “هسبريس” المغربي، بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2369 حالة.

هذا، وقد تم التأكد من 2300 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 113336.

كما وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية، 2597212 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس الماضي.

المصدر: وكالات