وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 210 آلاف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز الـ210 آلاف حالة.

وأفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن عدد الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن مستوى 7445897 حالة بينها 210013 وفاة.

من جانبها، ذكرت المراكز الأمريكية، في بياناتها التي تعكس الأوضاع حتى الساعة 16:00 من أمس الأحد، أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، 36778 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، مقابل 49327 حالة في الإحصائية السابقة.

وأفادت إحصائية المراكز الأمريكية بارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى مستوى 7396730 إصابة، بينها 301438 تم رصدها في 7 أيام ماضية.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 378 حالة مقابل 703 في الحصيلة اليومية السابقة، ليصل العدد العام لضحايا الجائحة في البلاد إلى 209199.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.

المصدر: وكالات