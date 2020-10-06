ترامب يغادر المستشفى العسكري حيث كان يعالج بعد اصابته بكورونا ويعود الى البيت الأبيض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2020 - 02:56

ترامب يغادر المستشفى العسكري حيث كان يعالج بعد اصابته بكورونا ويعود الى البيت الأبيض

منذ 1 ساعة 6 October، 2020
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