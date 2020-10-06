مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا يتجاوزون 1400 لأول مرة منذ 28 أيار/مايو

قالت السلطات الصحية في فرنسا يوم الاثنين، إن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة الذين يتلقون العلاج من مرض “كوفيد-19” تجاوز حاجز 1400 حالة للمرة الأولى منذ 28 مايو.

وكُشف عن هذه الحصيلة قبل يوم واحد من وضع باريس في حالة تأهب قصوى بسبب “كوفيد-19”.

ويعني ذلك أن الحانات ستضطر إلى الإغلاق لأسبوعين، بسبب الارتفاع الحاد في أعداد من يخضعون للعلاج في وحدات الرعاية المركزة.

وسجلت فرنسا يوم الاثنين، أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 624274 شخصا بعد تسجيل 5084 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 32299 بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

المصدر: وكالة رويترز