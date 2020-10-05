بلدية برج الشمالي: اجراءات عدة بعد ارتفاع عدد المصابين واتساع رقعة المخالطين

عقد اجتماع بين خلية الأزمة في بلدية البرج الشمالي وفريق المستجيب الأول وطبيب القضاء ووحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات صور جرى خلاله البحث في ارتفاع عدد المصابين وإتساع رقعة إنتشار المخالطين وعددهم الكبير تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:

1- إقفال جميع المقاهي لمدة ثلاثة أيام بما فيها أراكيل (دليفري)

2- إقفال جميع صالات الألعاب والمناسبات والأندية لمدة ثلاثة أيام.

3- إقفال صالات المطاعم لمدة ثلاثة أيام والإكتفاء بالبيع إلى خارج المحل وعدم إستقبال زبائن داخل المطاعم.

4- على جميع أصحاب المحلات وعلى إختلاف عملها وأنواعها منع التجمعات داخل محلاتهم وأمامها لمنع الإختلاط بين المواطنين وضرورة إستخدام الكمامات والقيام بالتعقيم المتكرر.

5- الإمتناع عن أي تجمع في الأماكن العامة أو الخاصة وعدم إقامة مناسبات إجتماعية مهما كانت الأسباب.

6- كما يطلب الإمتناع عن الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى مع ضرورة إستخدام الكمامة ومراعاة إجراءات الوقاية المعروفة.

7- إتخاذ كافة إجراءات الوقاية من تعقيم والتباعد الإجتماعي والإمتناع عن المصافحة وكل ما من شأنه تأمين الحماية.

8- عدم زيارة المرضى وكبار السن ومنع الأطفال من الخروج إلى أي مكان عام.

إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية عائلتكم وأنفسكم.

كما أن البلديّة تناشد القوى الأمنية لتسيير دوريات بشكل مستمر ومتلاحق لتطبيق الإجراءات المشار إليها ومنع التجمعات وتحرير محاضر ضبط بالمخالفين، لأن حماية المجتمع فوق مصلحة الأفراد والمنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة.

وتأكيداً على ما ورد في البيان السابق أن المستشفيات تعاني من ضعف قدراتها لمواجهة هذا الوباء وكذلك نقص الأدوية في الصيدليات وعدم توفر الكثير منها وهي في تناقص مستمر لذلك علينا بالوقاية ثم الوقاية.

ملاحظة إن هذا الإجراء هو إجراء أولي وستقرر الإجراءات اللاحقة وفق المستجدات وبحال تم الإلتزام بالمطلوب فإن ذلك سيساعد على تخفيف الإجراءات أما فب حال عدم الإلتزام سوف يتم الإستعانة بوزارة الصحة والقوى الأمنية لوضع إجراءات مناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام