الجيش: طائرات استطلاع اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 04-10-2020 اعتبارا من الساعة 18.15 ولغاية 05-10-2020 الساعة 14.05 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه، جونية والناعمة.

واعتبارا من الساعة 06.05 ولغاية 05-10-2020 الساعة 00.15 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام