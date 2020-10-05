مستشفى الهمشري يأخذ 36 عينة من مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس

قام فريق الكورونا في مستشفى الهمشري في مخيم برج البراجنة – بيروت،التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بأخذ عينات من مخالطين لمرضى مصابين بفايروس كورونا في مخيم برج البراجنة، وذلك بتنسيق بين مدير عام مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين وأمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش ومدير مخيم برج البراجنة، حيث قام الفريق بأخذ 36 عينة في مركز أمان الطبي.

وأكد الدكتور أبو العينين بأن هذه الجولة من الفحوصات نقوم بها وبشكل دوري في جميع المخيمات ضمن خطة وضعت مع سفير دولة فلسطين أشرف دبور، وذلك لمتابعة أوضاع شعبنا الفلسطيني داخل المخيمات للحد من إنتشار هذا الوباء والتقليل من عدد الإصابات عن طريق الكشف المبكر للمصابين، حيث يتم حجر أي شخص مصاب، لذا نعمل على مدار الساعة ونقوم بإصدار النتائج في اليوم نفسه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام