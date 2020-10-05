وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 30 إصابة مثبتة لمقيمين مخالطين

أعلنت و حدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 30 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين، بينهم 4 إصابات من التابعية السورية و2 إصابات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

صور: 4

العباسية: 4

معركة: 4 (سوريا)

البازورية: 4

المساكن: 2

البرج الشمالي: 2

دير قانون النهر: 2

شيحين: 2

القليلة: 1

زبقين: 1

الرشيدية: 1

الشهابية: 1

المدينة الصناعية: 1

قيد التحقق: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1052 مصاب ،توزعوا على الشكل التالي:

202 حالة وافدة (3 حالات وفاة).

851 حالة محلية (847 حالة من المخالطين ) بينها 143 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و26 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية.

112 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(14 حالات وفاة محلية).

وقد تماثل 410 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم تعافي 10 مصابين.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام