خليل للمنار: لا أستبعد وجود أدوار للبنانيين يدعون أنهم بموقع من يعطي النصيحة الصحيحة أدخلوا الرئيس الفرنسي بتفاصيل غير دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 22:06
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الامين العام لحزب الله يتحدث يوم الاربعاء المقبل الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
الصحة اللبنانية: تسجيل 1175 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
انطلاق اسبوع الاقفال الجزئي لتتبع انتشار كورونا في مئة وإحدى عشرة مدينة وبلدة وقرية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية
غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار تعلن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي الى 442
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي يحذر من حراجة الوضع الصحي في لبنان داعيا الى التشدد في فرض الاجراءات على المخالفين
ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية تفتتح قسما جديدا إضافيا لمرضى "كورونا" مع فريق طبي وتمريضي مدرّب
إتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحذر من أن رفع الدعم عن السلع الأساسية لا سيما المحروقات سيكون الشرارة لإشعال البلاد
المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل: العقوبات محطة تزيدني اصرارا على ممارسة مسؤولياتي
المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل: حيثيات القرار تدل على نوع من السطحية في مقاربة الموضوع اللبناني الداخلي
خليل: موضوع وزارة المالية بالنسبة لنا هو موضوع رفعناه منذ وقت طويل حتى قبل تشكيل حكومة الرئيس الحريري السابقة
خليل: هناك قواعد واصول لعملية تشكيل الحكومات ومن بعد اتفاق الطائف لم يجير أحد موضوع تسمية الوزراء لأي طرف
خليل: الرئيس بري اعتبر اليوم انه انهينا معركة ودخلنا بمعركة جديدة وهي معركة ترسيم الحدود
خليل: كل ما سيحصل هو توافق على ترسيم الحدود وايداعها الامم المتحدة لحفظ حق لبنان
وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يعطي توجيهاته بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية
عودة الرؤساء الثلاثة إلى بيروت بعد زيارتهم الكويت لتقديم واجب العزاء برحيل أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: استعادة فلسطين والقدس من الاحتلال لا يمكن أن تتم إلاّ بقوة المقاومة
قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تصعيدها العسكري وإجراءات حصار المسجد الاقصى بسبب ما يسمى "عيد العرش اليهودي"
المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية يحذر من الآثار السلبية على مختلف القطاعات بسبب احتجاز السفن من قبل قوى العدوان
وزير الخارجية الروسي: المشكلة الكردية قد تنفجر بسبب التصرفات الامريكية وموسكو ستتعاون مع اي رئيس امريكي منتخب
سفارة كوبا في بيروت: على واشنطن مشاركة هافانا المعلومات حول الهجوم الارهابي على سفارتنا في امريكا في نيسان الماضي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
خليل للمنار: لا أستبعد وجود أدوار للبنانيين يدعون أنهم بموقع من يعطي النصيحة الصحيحة أدخلوا الرئيس الفرنسي بتفاصيل غير دقيقة
منذ 1 ساعة
5 October، 2020
عاجل
علي حسن خليل
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خليل للمنار: هناك قواعد وأصول لعملية تشكيل الحكومات ومن بعد اتفاق الطائف لم يجير أحد موضوع تسمية الوزراء لأي طرف
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