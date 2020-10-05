خليل للمنار: لا أستبعد وجود أدوار للبنانيين يدعون أنهم بموقع من يعطي النصيحة الصحيحة أدخلوا الرئيس الفرنسي بتفاصيل غير دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2020 - 22:06

خليل للمنار: لا أستبعد وجود أدوار للبنانيين يدعون أنهم بموقع من يعطي النصيحة الصحيحة أدخلوا الرئيس الفرنسي بتفاصيل غير دقيقة

منذ 1 ساعة 5 October، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة