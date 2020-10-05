قوى الامن: توقيف شخصين في البقاع بجرم السرقة وترويج المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي لكشف الجرائم وتوقيف مرتكبيها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من هذه المفرزة من توقيف في بلدة يونين، المدعو: ه. ي. (مواليد عام 1996، لبناني)، وضبطت داخل منزله كمية من حشيشة الكيف، رمانة يدوية وخنجر حربي.

كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرم سرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بتعاطي المخدرات، وبأنه يقوم بتنقلاته مصطحبا معه الرمانة اليدوية.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

كذلك اسفرت عملية أخرى قامت بها المفرزة المذكورة، عن توقيف في بلدة العين، المدعو و. د. (مواليد عام 1972، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم تجارة وترويج مخدرات.

وأودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام