وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1175 اصابة جديدة و8 وفيات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 20:32

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1175 اصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

منذ 43 mins 5 October، 2020
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