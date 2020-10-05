اليمن: 25 غارة للعدوان على مأرب والجوف وحجة وأكثر من 200 خرق للتهدئة بالحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الاثنين 25 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة اليمينة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 15 غارة جوية على مديريتي جبل مراد ومدغل في محافظة مأرب و9 غارات على مديرتي خب والشعف والحزم بالجوف وغارة على مديرية حرض بحجة”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة اكثر من 208 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأوضح أن “من بين خروق العدوان، زحف على الدريهمي و10 غارات لطائرات بدون طيار على الدريهمي وغارة لطيران حربي في الصليف”.

وأضاف المصدر أن “خروق العدوان شملت تحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة وحيس و25 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والدريهمي والفازة وحيس والجبلية و33 خرقا بقصف مدفعي و142 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله