المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كايلي ماكيناني تعلن إصابتها بكوفيد-19 (فرانس برس) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 20:32

المتحدثة باسم الرئيس الأميركي كايلي ماكيناني تعلن إصابتها بكوفيد-19 (فرانس برس)

منذ 49 mins 5 October، 2020
أخبار موقع المنار

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