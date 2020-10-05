10 غارات لطائرات بدون طيار تابعة للعدوان على الدريهمي وغارة لطيران حربي في الصليف(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 20:32

10 غارات لطائرات بدون طيار تابعة للعدوان على الدريهمي وغارة لطيران حربي في الصليف(المسيرة)

منذ 51 mins 5 October، 2020
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