اسـتـشـهاد شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة “عيناف” المقامة على أراضي طولكرم عقب إطلاق النار تجاههم بزعم إلقاء زجاجة حارقة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 20:32

اسـتـشـهاد شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة “عيناف” المقامة على أراضي طولكرم عقب إطلاق النار تجاههم بزعم إلقاء زجاجة حارقة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 53 mins 5 October، 2020
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