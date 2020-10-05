الاسير ماهر الاخرس واصل إضرابه عن الطعام.. والعدو رفض الافراج عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 18:54

الاسير ماهر الاخرس واصل إضرابه عن الطعام.. والعدو رفض الافراج عنه

منذ 31 mins 5 October، 2020
الاسير ماهر الاخرس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد “نادي الأسير الفلسطيني” الاثنين أن حكومة العدو الإسرائيلي رفضت الاستجابة لطلب الأسير ماهر الاخرس بإنهاء اعتقاله الإداري.

ويواصل الأسير الأخرس المعتقل سجن “عوفر” معركة الأمعاء الخاوية في الاضراب عن الطعام لليوم 72 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وحاليا هو متواجد في مستشفى “كابلان”.

ويُعاني الاخرس من هزال وضعف شديدين ونقص حاد في الوزن وصعوبة في الحركة وفقدان للوعي بشكل متكرر ونوبات تشنج.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سكان سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، حيثُ اعتقلته قوات العدو عدة مرات وأمضى في الأسر خمسة أعوام، فيما يقبع حاليًا داخل السجن دون توجيه تهمه له.

المصدر: فلسطين اليوم

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